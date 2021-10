C'è il quorum, a Frigento e Manocalzati pronti a festeggiare Ciullo e Tirone Altri cinque i primi cittadini irpini che corrono da soli

La sfida del quorum l'hanno già vinta e sono i primi due sindaci, dei 33 comuni in cui si vota per le comunali, pronti a brindare. Oggi alla ore 15 si avranno i verdetti definitivi . Ma intanto alle ore 23 di ieri il dato certo è stato che a Manocalzati e Fringento è stato raggiunto il 40 per cento dei votanti ai seggi. E in altri cinque comuni ci sono i candidati unici alle prese con la sfida del quorum. Carmine Ciullo a Frigento e Pasquale Tirone a Manocalzati hanno dunque già superamento della soglia. Basterà ad entrambi la metà dei voti validi per alzare i calici e brindare. La presenza di una sola lista in campo consentirà ad altri candidati sindaci di vincere battendo solo il quorum, fissato dalle nuove normative nel 40% del corpo elettorale al netto degli elettori iscritti AIRE che non partecipano al voto. i candidati inoltre dovranno ottenere almeno il 50% dei voti validi. Restano in attesa del dato dell'affluenza per agguantare la vittoria anche i sindaci di Torella, Amado Delli Gatti, Teora, Pasquale Chirico, di Lioni, Yuri Gioino, di Montaguto, Marcello Zecchino, di Lacedonia, Antonio Di Conza.