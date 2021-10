Movimento Acqua Bene Comune: "L'Alto Calore non può fallire" "Il giudice rigetti la richiesta della Procura e garantisca acqua pubblica"

Fallimento Alto Calore, il Movimento Acqua Bene comune interviene sulla nota vicenda che ha coinvolto l'ente di Corso Europa. Di seguito la nota stampa.

"La vicenda giudiziaria che in questi giorni vede come protagonista l’ente di Corso Europa e quindi la richiesta di fallimento avanzata dalla Procura di Avellino apre scenari completamente nuovi e per certi versi devastanti per una terra che detiene il secondo bacino imbrifero più grande d’Europa. L’Alto Calore, come noto, è una società per azioni ove i soci sono i comuni dell’Irpina e parte del Sannio, essendo quindi una società a totale partecipazione pubblica gode di diritto pubblico pertanto è assoggettata al controllo parallelo contabile da parte della Corte dei Conti. Ciò detto la legge fallimentare all’art. 1 è chiara e netta: (…Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici… ). Tanto potrebbe essere una mannaia per l’ACS tale enunciato tanto potrebbe addirittura escludere l’Alto Calore non solo dal fallimento ma addirittura dal concordato.

Alto Calore è ente pubblico e società di servizi. Tutto quanto detto in premessa dovrebbe aprire le porte a due soluzioni praticabili per resistere alla richiesta di fallimento. Il problema che pone l’articolo 1 della legge fallimentare sulla vicenda Alto Calore è essenzialmente capire se la società operi davvero in un regime di concorrenza, di libero mercato e/o di natura strettamente commerciale. Ciò non è Alto Calore in quanto opera in un settore strategico come unico gestore: i cittadini certo non possono scegliere da chi farsi erogare il servizio idrico, l’utente che decide di di attivare una fornitura idrica in Irpinia ha davanti a se una sola ed unica scelta, ovvero l’ACS servizi. Pertanto viene meno il precetto di cui prima sulla imprenditorialità dell’impresa e sulla natura commerciale, ma vi è di più! Essendo l’Alto Calore partecipato da soli enti pubblici ed operando in regime non commerciale/imprenditoriale per di più in un settore essenziale la cui interruzione farebbe ipotizzare la prefigurazione di un reato ovvero quella dell’interruzione di pubblico servizio, ciò porterebbe l’azienda, di fatto, ad assumere tutte le caratteristiche di Ente Pubblico. Alto Calore quindi è ente pubblico a tutti gli effetti e per cui, proprio sulla scorta dei precetti fallimentari, esso non può fallire. Non è qualificabile come imprenditore commerciale, infatti, la società destinata unicamente al servizio dell’interesse pubblico degli enti locali che l’hanno finanziata in via esclusiva o prevalente.

A fallire dovrebbe essere la politica dei Sindaci. Le scelte che la politica, nel corso degli anni, ha fatto in nome e per conto di alto calore dovrebbe quantomeno porre un quesito: la procura di Avellino dovrebbe chiedere, simbolicamente s’intende, il fallimento della politica degli ultimi 40 anni, dovrebbe chiedere conto della situazione debitoria di ACS ai Sindaci soci e votanti, non quindi direttamente all’azienda soccombente di scelte non proprie. A tal riguardo vi è addirittura giurisprudenza: Il Tribunale di Palermo ha escluso la fallibilità di una società per azioni, in quanto società affidataria di servizi pubblici in house precisando che il rigetto dell’istanza di fallimento evidenzia una grave responsabilità degli enti locali cui spettava la direzione e il coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 c.c..

Ciò detto, come Movimento Acqua Bene Comune, speriamo fortemente che il Giudice Fallimentare rigetti la richiesta della Procura e garantisca all’Irpinia tutta l’acqua pubblica, perché in caso contrario si aprirebbero le porte al privato, esso si riguardevole solo ed esclusivamente al profitto. D’altro canto dell’Alto Calore cosa rimarrebbe in caso di pronuncia negativa per l’Ente? Solo un gran bel film qual è Il Bacio Azzurro, il quale racconta la magnificenza dell’ex Consorzio e la professionalità di chi ancora oggi ci lavora. Lungometraggio portato in Tribunale dallo stesso Ente, mosso da una politica becera, ma uscitone vittorioso. D'altronde nessuno si può permettere di rinnegare sé stesso".