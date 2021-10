Elezioni comunali 2021, Calabritto: eletto sindaco Gelsomino Centanni 895 voti con il 56.47 per cento di preferenze per la sua compagine

Eletto il sindaco di Calabritto, Gelsomino Centanni della lista “Uniti per Calabritto e Quaglietta”, che ha vinto con un vero e proprio plebiscito. 895 voti con il 56.47 per cento di preferenze per la sua compagine contro i 690 voti per Carmine Calvanese candidato sindaco della lista "Costruiamo l'Alternativa".