Elezioni comunali 2021, Sant’Angelo a Scala: eletto sindaco Carmine De Fazio 401 voti con l’85,68 per cento di preferenze per la sua compagine

Eletto il sindaco di Sant’Angelo a Scala, Carmine De Fazio della lista “Stretta di mano”, che ha vinto con 401 voti con l’85,68 per cento di preferenze per la sua compagine. Ferdinando Zaccaria con la lista “Partecipazione, solidarietà, territorio” ha ottenuto 65 voti ossia il 13,89 per cento delle preferenze, mentre per Alfonso Vegliante, candidato sindaco della lista “Sant’Angelo a Scala bene comune”, 2 voti con lo 0,43 per cento delle preferenze.