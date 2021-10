Elezioni comunali 2021, Guardia Lombardi: eletto sindaco Siconolfi 580 voti con il 51,28 per cento di preferenze

Eletto il sindaco di Guardia Lombardi, Francescantonio Siconolfi della lista “Guardia Futura”, che ha vinto con 580 voti con il 51,28 per cento di preferenze per la sua compagine contro i 551 voti per Antonio Gentile candidato sindaco della lista "Guardia Unita".