Mobilità sostenibile, Maraia (M5S): "Premiare le aziende italiane" "Così si favorisce la filiera corta per tutelare occupazione del nostro paese"

In occasione dell’esame del parere sulla Direttiva europea per la promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, ho fortemente voluto ed ottenuto, come capogruppo M5S in commissione ambiente Camera, l’inserimento di una condizione che impegna il governo a introdurre nei contratti pubblici una premialità basata sull’impronta ecologica del trasporto dei veicoli". Ad annunciarlo il deputato irpino del Movimento Cinque Stelle Generoso Maraia che aggiumge : "La Pubblica Amministrazione, all’atto dell’acquisto di un veicolo, deve prendere in considerazione l’impatto del suo trasporto, ossia la distanza tra chi produce il veicolo a basse emissioni, spesso da Paesi molto lontani, e il consumatore. Questa condizione ha il doppio vantaggio di ridurre le emissioni legate a questi trasporti e introdurre di fatto una sorta di favore per la “filiera corta”, nell’ottica di una transizione ecologica in grado di tutelare le filiere produttive italiane e dunque il nostro sistema industriale e l’occupazione, anche nell’ottica del rispetto del criterio dell’impronta ecologica. Tutto ciò è un notevole e decisivo passo in avanti verso una transizione sostenibile, in grado di tutelare oltre l’ambiente anche l’occupazione" conclude Maraia