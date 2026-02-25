Franza: "Ariano si ripopola di lecci, essenza e simbolo della nostra città" "Abbiamo scelto di riflettere sul passato, senza perdere di vista il senso del futuro"

"Ariano si ripopola di lecci, essenza e simbolo della nostra città. Questa pianta ha sempre caratterizzato il nostro territorio e resiste, provenendo dalla famiglia delle querce, alle nostre temperature".

Sopralluogo e annuncio da parte del sindaco Enrico Franza. Il primo cittadino si è recato personalmente nei cantieri del centro storico, per verificare l'andamento dei lavori che stanno interessando le piazze della città.

Abbiamo scelto di riflettere sul passato - ha affermato Franza - senza perdere di vista il senso del futuro.

Presto arriveranno ulteriori dettagli e aggiornamenti sui lavori in corso. Andiamo avanti, Ariano!" Fin qui le parole del primo cittadino arianese.

E intanto cresce la curiosità intorno ai lavori. Una comitiva barese si è detta soddisfatta dell'intervento di riqualificazione che sta interessando la villa comunale: "Avete la fortuna di vivere in una città così bella e accogliente sotto ogni aspetto, a partire da questo paradiso verde, i musei e le varie attività ristorative. Vedere questi cantieri operativi e sicuramente un segnale di speranza".