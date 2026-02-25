Avellino, Aste ok Bis: richieste di condanne ridotte per il rito abbreviato Solo Damiano Genovese ha optato per il rito ordinario

di Paola Iandolo

Aste Ok bis: arrivano le richieste di condanne per gli imputati che hanno optato per il rito abbreviato dopo la nuova formulazione del capo di imputazione. Il pm Henry John Woodcocok ha invocato le stesse condanne chieste nel processo celebrato davanti al tribunale di Avellino e conclusosi nell'aprile 2024 con l'ordinanza di remissione degli atti al pm.

Davanti al gip Chaira Bardi dunque il pm ha reiterato le richieste decurtandole di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Ha chiesto inoltre l'assoluzione per Nicola Galdieri e Carlo Dello Russo dall'accusa di associazione in quanto per tale fatto già sono stati giudicati in un altro procedimento.

Il processo bis si avvia alla conclusione per Armando Pompeo Aprile, difeso dall’avvocato Alberico Villani, Antonio Barone difeso dagli avvocati Claudio Botti e Caterina Migliaccio, Carlo Dello Russo difeso dal legale Gaetano Aufiero, Gianluca Formisano difeso dall’avvocato Carlo Taormina, Livia Forte difesa dagli avvocati Roberto Saccomanno e Alfonso Furgiuele, del foro di Napoli, Nicola Galdieri difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Claudio Davino, Beniamino Pagano difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero, Damiano Genovese difeso dagli avvocati Gerardo Santamaria e Claudio Mauriello che ha optato per il rito ordinario.

L’Antimafia di Napoli nella richiesta di rinvio a giudizio ha riformulato le accuse a carico degli imputati, che rispondono a vario titolo “di aver promosso, costituito, organizzato e partecipato….nella reciproca consapevolezza dell’ apporto causale fornito da ciascuno di essi fornito e dei reciproci ingiusti vantaggi e profiti ad un'associazione di tipo camorristico, operante in Avellino e provincia promossa, costituita, diretta e organizzata da Galdieri Nicola, Dello Russo Carlo, Pagano Beniamino, Forte Livia, Aprile Armando Pompeo, Genovese Damiano, con il concorso esterno di Gianluca Formisano e Antonio Barone i quali, avvalendosi tutti della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, hanno dato luogo e hanno partecipato alla suddetta associazione di stampo camorristico".