Monteforte Irpino, incidente sulla Nazionale: feriti al Moscati Il sinistro nel primo pomeriggio: sul posto ambulanze e vigili del fuoco

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 25 febbraio 2026, a Monteforte Irpino in provincia di Avellino. Due le autovetture rimaste coinvolte nel sinistro frontalmente, in una dinamica in via di accertamento.

Ad avere la peggio è stato un uomo di circa 50 anni rimasto ferito nell’impatto.I conducenti dei veicoli sono stati soccorsi e il 50enne portato all'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Meno gravi, invece, le condizioni dell’altra persona coinvolta nel sinistro, che ha riportato ferite giudicate non preoccupanti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I carabinieri hanno prontamente perimetrato la zona per consentire il soccorso dei feriti e la messa in sicurezza dei veicoli.

