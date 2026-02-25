Rotondi: candidato sindaco? Convergere su un nuovo nome. Iannone: al voto uniti Le parole dell'onorevole, la coalizione regionale

“Bisogna evitare uno scontro fratricida”. L'onorevole Gianfranco Rotondi scuote la coalizione di centrodestra ragionando sui rischi della mancata convergenza su un unico nome e suggerisce agli ex sindaci Gianluca Festa e Laura Nargi di fare un passo indietro. “Ho dato solo un consiglio. Sono amico di entrambi e da buon amico devo essere franco. Entrambi sono responsabili della fine della consiliatura, non serve una laurea in filosofia per capire che nessuno dei due appoggerebbe l'altro e se si candidassero entrambi avremmo due candidati in seno al centrodestra. Quindi, sarebbe meglio convergere su un nome nuovo e autorevole, magari una figura giovane”.

Iannone: il centrodestra è unito

Intanto poche ore fa è arrivata la nota del commissario regioanle di Fratelli d'Italia che ha spiegato: "Nell'incontro dei coordinatori regionali dei partiti di centrodestra ci siamo dati intese che sui capoluoghi di provincia al voto sarebbe stato il livello regionale a sciogliere la scelta considerando le percentuali di partito riportate alle ultime regionali. Fratelli d'Italia terrà fede a questo impegno con una propria lista di partito ed è certa di una indicazione autorevole del nome da parte di Forza Italia, a cominciare da quello della Nargi. In ogni caso, la scelta finale spetta al coordinatore regionale Martusciello a cui il tavolo regionale ha delegato la scelta. Noi saremo affianco del simbolo di Forza Italia con il nostro emblema tradizionale. Siamo tutti consapevoli che l'unità del centrodestra non è una opzione ma un destino al fine di mettere in campo una vera alternativa politica al centrosinistra", spiega Iannone rimarcando l'unità della coalizione.

Il centrosinistra aspetta

Intanto Laura Nargi presenterà sabato 28 febbraio alle ore 11, nella Sala Blu del Carcere Borbonico, l’associazione “Siamo Avellino”, rappresentata dall’ex sindaco di Avellino, Laura Nargi. Nello schieramento di centro sinistra si attende il congresso del Pd, mentre Noi di Centro, Per Avellino e M5S invocano l'pertura del tavolo del campo largo.