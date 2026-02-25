ASD Sparta: 15 medaglie e un titolo italiano ai Primaverili Esordienti e Master Nuoto Pinnato: i risultati conseguiti dal team eclanese all'Elysium

Al Centro Sportivo Elysium ottima prova per l'ASD Sparta. Nella due giorni di gare per i Campionati Italiani Primaverili Esordienti e Master di Nuoto Pinnato sono quindici le medaglie conquistate dalla squadra di Mirabella Eclano guidata dal coach Clementina Spagnuolo. Gerarda Corvino ha ottenuto il titolo di campionessa italiana sui 50PN con due medaglie d'argento nei 200PN e nei 400PN. Argento nei 200PN e bronzo nei 400PN e nei 200PN per Claudio Albanese. Marilena Di Salvatore ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 50PN, argento per Cristian Ferraro nei 50 mono, nei 100 mono e nei 400PN. Medaglia di bronzo nei 100PN per Kevin Fabrizio. Argento nei 400PN per Giorgio Iannaccone, argento nei 50PN per Ferdinando Nicotera. Bronzo nei 400PN per Elisa Tammaro e argento nei 50PN per Kevin Cappuccio. Il direttore tecnico dell'ASD Sparta, Fabio Carbone, chiude con grande soddisfazione per il primo impegno nazionale nel 2026 con lo sguardo rivolto ai Campionati Italiani di categoria, in programma dal 20 al 22 marzo a Lignano Sabbiadoro.