Maraia (M5S): "Tutela ambiente e animali deve entrare in Costituzione" Pronto un disegno di legge a firma Cinque Stelle per la modifica della Carta

Alla PreCop Parlamentare sul Clima che si è tenuta la scorsa settimana alla Camera, su impulso del presidente Fico, è emersa l’importanza di portare oggi alla Camera il nostro disegno di legge che introduce nella Costituzione italiana la tutela dell’ambiente e degli animali, già approvato in prima lettura al Senato. Un segnale tangibile della raggiunta consapevolezza rispetto alla gravità della crisi climatica e del nesso inscindibile tra il destino degli esseri umani e quello degli ecosistemi". Così in una nota il deputato irpino dei Cinque Stelle Generoso Maraia

"Sulla necessità di una risposta urgente e adeguata agli sconvolgimenti del clima già in atto hanno concordato tutti i partecipanti alla conferenza, i rappresentanti dei Parlamenti di tanti Paesi del mondo riuniti in vista della Cop 26 in programma a novembre a Glasgow - prosegue Maraia - Dobbiamo fissare a livello sia locale sia globale obiettivi ambiziosi, e dobbiamo ottenere risultati concreti per fronteggiare un fenomeno ormai irreversibile. Mettere al centro questi obiettivi e questa nuova visione, inserendo ambiente e animali nella carta fondamentale, significa dare un segnale forte al Paese e al mondo: la crisi climatica fa sentire i suoi nefasti effetti e la transizione ecologia è l’unica strada che possiamo e dobbiamo percorrere per sperare di non subire danni ancora maggiori".