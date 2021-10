Alto Calore, Sibilia (M5S): "Guardate cosa ho trovato nel mio archivio..." In un post su fb il sottosegretario pubblica la foto del dossier consegnato alla Procura di Avellino

Il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia torna sulla vicenda Alto Calore dopo che l'assemblea dei sindaci ha deciso di rinnovare la fiducia all'amministratore unico Michelangelo Ciarcia, di cui il deputato pentastellato aveva chiesto la testa.In un post sulla sua pagina facebook Sibilia ha pubblicato la foto di un documento indirizzato al Pm Vincenzo Russo che sta conducendo le indagini per conto della Procura di Avellino.

Il dossier è datato 21 luglio 2020, il giorno in cui il sottosegretario fu chiamato in Tribunale per essere ascoltato come persona informata sui fatti, al pari di Gianluca Festa sindaco di Avellino e Domenco Biancardi, presidente della Provincia.

“Sfogliando l’archivio ho trovato la consegna effettuata alla Procura di ulteriori documenti relativi alla vicenda – scrive Sibilia sottolineando la data in cui è stata presentata la documentazione - Ringrazio sempre tutti quelli che hanno collaborato inclusi ex dipendenti e dirigenti – aggiunge Sibilia - Al vostro fianco in difesa dell’Acqua Irpina con i fatti”.

In sostanza Sibilia ha voluto rimarcare che la documentazione portata all'attenzione della Procura non nasce dal nulla, ma arriva direttamente dai corridoi dell'ente di Corso Europa grazie al contributo di dirigenti ed ex dipendenti, dunque una fonte diretta dalla quale in questi mesi hanno potuto attingere anche gli inquirenti. Inoltre, tra la documentazione a suo tempo consegnata da Sibilia, al settimo punto si vede anche la relazione completa sul trasferimento alla Regione Campania delle opere realizzate con finanziamenti della ex Cassa per il mezzogiorno.