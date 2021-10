Corsa alla segreteria Pd, Pizza non ha sciolto la riserva Tra meno di dieci giorni la presentazione ufficiale delle candidature

Mancano meno di dieci giorni allo scadere del termine per l’iscrizione al PD prima della presentazione ufficiale delle candidature per la segreteria provinciale ma per quella data lo scenario potrebbe subire radicali cambiamenti. Le variabili sono troppe, a cominciare dai nomi dei due candidati che finora sono circolati nel partito ovvero Gerardo Capodilupo e Nello Pizza. Il primo riferimento dell’area dei “decariani” ovvero del deputato Umberto Del Basso De Caro con Festa e Petitto. L’altro scelto dal cosiddetto “fronte regionale”, cioè quella parte del Pd che fa riferimento al governatore Vincenzo De Luca. Ed è proprio l’avvocato Nello Pizza, già candidato a sindaco di Avellino, che in queste ore deve sciogliere definitivamente la riserva sulla sua candidatura. Fin da subito il nome del noto penalista avellinese è apparso come quello giusto per rappresentare il nuovo corso del Pd di via Tagliamento. Una candidatura su cui sono pronti a scommettere in tanti tra i dem irpini, ma nel caso in cui l'avvocato dovesse decidere di rinunciare alla sfida, il fronte deluchiano dovrà individuare un'alternativa da contrapporre al giovane Capodilupo.

Da questo congresso, atteso da cinque anni, ci si aspetta la chiusura della stagione delle faide, ed è quanto mai necessario individuare una figura autorevole in grado di esprimere l'identità del partito, ma soprattutto di fare sintesi delle varie anime per non presentarsi impreparati all'appuntamento del Recovery fund e delle prossime elezioni provinciali.

Va anche sottolineato che in base al regolamento le candidature dovranno essere sottoscritte da almeno il 3% e al massimo dal 5% del numero degli iscritti al Pd alla data del 20 ottobre. Poi si dovrà votare nei circoli. Le riunioni per l’elezione del segretario e dell’assemblea provinciale si svolgeranno tutte nello stesso giorno in una data compresa tra il 1 e il 14 novembre. Entro metà novembre il Pd dunque dovrebbe avere il suo nuovo segretario. Il presidente dell’assemblea proclamerà eletto segretario il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea provinciale.