Provinciali, Biancardi: "Troviamo una sintesi, la politica resti fuori" Il Presidente chiede continuità per lo scranno più alto di Palazzo Caracciolo

"Per le provinciali si cerchi una sintesi e si tenti di esprimere un candidato che esca da questo consiglio". E' l'appello del presidente Domenico Biancardi a due mesi dal rinnovo della carica più alta di palazzo Caracciolo.

L'invito è in particolare ai consiglieri regionali Petracca e Alaia che dettano la linea politica verso le elezioni. Sottili equilibri in campo nel Pd anche alla luce dei risultati delle comunali nei 33 municipi andati al voto.

"La politica ci deve ascoltare e credo che questo possa accadere visto che i 118 sindaci hanno avuto sempre una grande disponibilità da parte della Provincia, con programmazioni sempre molto serie e abbiamo accompagnato tutti i comuni in tutti i processi. Vogliamo che la politica sia vicina a noi. Dopo il gran lavoro svolto, sono pronto a spendermi per una campagna elettorale. Chiedo alla politica di accompagnarci nelle scelte e di non creare divisioni tra noi".

La prossima sfida dell'ente provincia per biancardi sarà quella di proseguire con Sistema Irpinia per una promozione del territorio attraverso gli info point che diventi finalmente strutturata e capillareSistema Irpinia è un processo irreversibile che deve continuare. Per farlo, lasciamo fuori la politica dalla Provincia".