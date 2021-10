Avellino, il Congresso Pd si svolgerà il 10 dicembre, prima delle Provinciali Arriva finalmente la data dell'assemblea, il commissario Bordo definisce calendario e commissione

Dopo la definizione della commisione provinciale arriva da Via Tagliamento anche la data del congresso della federzione irpina del Partito Democratico. Si svolgerà il 10 dicembre, dunque una settimana prima delle elezioni provinciali che dovrebbero tenersi il 18 dicembre 2021.

Qusta la composizione della Commissione provinciale per il congresso: Arianna Bagno Giuseppe Di Guglielmo , Nando Zoina e Antonietta Di Vincenzo (per l'area Santaniello D'Amelio Petracca e De Luca), Domenica Chiuso, Adriana Guerriero, Vincenzo Picariello, Pasquale Ricci (pr l'area Festa-Petitto- Del Basso De Caro). Il commissario Bordo ha nominato come suo delegato il funzionario Donato Riserbato, che assumerà il ruolo di presidente della Commissione.

La decisione tanto attesa è stata comunicata in una delibera con cui si definisce anche il calendario: si sposta al 3 novembre la data ultima per la presentazione delle candidature a segretario e delle liste a sostegno per l’assemblea provinciale. Il termine per l’elettorato passivo vale per gli iscritti fino al 24 ottobre, mentre per l’elettorato attivo è fissato al 5 novembre.Seguiranno le riunioni di circolo nel periodo che va dal 15 al 28 novembre