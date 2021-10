Via Tedesco e Valle, presentati i progetti per nuovi alloggi popolari Su via Tedesco circa 3 milioni per demolire e ricostruire gli edifici. A Valle opere per 5,2 milioni

La giunta comunale di Avellino ha approvato due progetti di fattibilità tecnica economica per nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica sul territorio cittadino. Il primo riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici di edilizia economica e popolare di Via Tedesco per un importo complessivo pari ad € 2.280.809,97, di cui € 1.500.000,00 per lavori ed € 780.809,97 per somme a disposizione.

Il secondo progetto invece riguarda l'ambito del rione Valle Via Morelli e Silvati per il completamento e la progressiva sostituzione edilizia mediante realizzazione di alloggi erp con annessi interventi di riammagliamento del tessuto urbano, inclusione sociale e sostenibilità della viabilità e dei trasporti per un importo complessivo pari ad € 5.200.000,00.

La proposte progettuali ricadono negli ambiti I e II di interventi principali previsti dal Bando regionale “Piano per l’abitare sostenibile” del 10 agosto scorso, avviso per la selezione ed il finanziamento di Programmi di rigenerazione urbana”, a valere sulle delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Responsabile del Procedimento per l’intervento sarà l'architetto Anna Freda.

Gli interventi possono essere realizzati anche tramite soggetti attuatori individuati dal Comune, quali ad esempio cooperative edilizie, imprese o ACER. Le tipologie di intervento prevedono 3 possibili linee: messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico, nuovi alloggi ERP cui associare sempre interventi per incrementare la qualità degli spazi pubblici pertinenziali agli immobili residenziali e per migliorare il benessere ambientale in misura non inferiore al 15% del contributo richiesto.

L'obiettivo è procedere alla definizione di più interventi principali sull'edilizia residenziale pubblica ma anche a opere complementari di riconnessione del tessuto urbano, mediante realizzazione di percorsi sicuri casa-scuola e ciclovie. Le aree periferiche al nucleo urbano della città risultano infatti a tratti disomogenee, con concentrazioni dell’abitato, spesso costituito da alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, non legate ai principali servizi cittadini, ad iniziare dalle funzioni sociali e scolastiche.