Comunisti irpini a congresso "per costruire l'alternativa" Domani a Monteforte Irpino a partire dalle 15,30 presso il centro sociale Fenestrelle

Domani pomeriggio al centro socio-culturale Fenestrelle, in piazza Amodeo (Borgo) a Monteforte Irpino, alle ore 15:30 si svolgerà il congresso provinciale di Rifondazione Comunista che invita militanti e simpatizzanti a partecipare.

"In un contesto politicamente critico e confusionale come quello di Avellino e provincia, Rifondazione Comunista rimane un baluardo nella lotta per i diritti dei lavoratori ma anche per l’ambiente, trasporti, scuola - si legge nella nota stampa - La federazione irpina domani andrà a congresso, per discutere delle tematiche citate e confermare il proprio ruolo nella pratica dell’opposizione e costruzione di una valida e giusta alternativa, contrapposta a centrodestra e PD. Riaffermiamo la necessità di costruire un polo di opposizione al neoliberismo, partendo dall’unità nelle lotte"