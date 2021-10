Sibilia (M5S) in piazza a Roma: "No a violenza e rigurgiti di fascismo" Il sottosegretario all'Interno: solidarietà a Landini

«Ho voluto partecipare alla manifestazione in piazza San Giovanni perché trovo che contro la violenza dobbiamo prendere tutti una posizione decisa, forte. Dopo gli accadimenti di una settimana fa, la devastazione della sede della CGIL, non è più tempo di delegare, non c’è più spazio per i ’però’. Ho voluto testimoniare di persona a Maurizio Landini la mia solidarietà, e attraverso lui a tutti i lavoratori che si sono sentiti oggetto di tanta violenza. Ringrazio l’accoglienza che i sindacati dei Vigili del Fuoco hanno voluto riservarmi in piazza quest’oggi, ho percepito davvero una comunione d’intenti sul tema della condanna di tutti questi rigurgiti di fascismo». Questa la dichiarazione del sottosegretario all'interno Carlo Sibilia, che oggi ha preso parte alla manifestazione di Roma, indetta dai sindacati.