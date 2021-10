Avellino, Pd verso il congresso. Petracca apre il confronto Appuntamento alle 18 al Polo Giovani di Via Morelli e Silvati

Un primo confronto in vista del Congresso Provinciale del Partito Democratico di Avellino. L’appuntamento ha per titolo “Il nostro tempo” e si svolgerà oggi 18 ottobre con inizio alle ore 18.00, presso l’Auditorium del Polo Giovani della Diocesi di Avellino in via Morelli e Silvati (adiacente il Parco Palatucci). L’incontro è promosso dal consigliere regionale del Pd, Maurizio Petracca. L’obiettivo è quello di animare il dibattito all’interno della comunità del Pd irpino in vista dell’assise provinciale perché ci possa essere uno scambio su contenuti, idee, proposte.

“Il congresso provinciale – dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca – non può e non deve essere solo un fatto burocratico, ma deve rappresentare l’occasione per il rilancio dell’azione politica del Partito Democratico sul nostro territorio dopo una fase di commissariamento che senza dubbio ha condizionato l’azione del partito sul territorio. Il Pd, primo partito in Irpinia, ha il dovere di guidare i processi politici, ha il diritto di avanzare la propria visione relativamente alle dinamiche sociali ed economiche della provincia di Avellino. Per tutti questi motivi il congresso, oltre ad essere utile per definire gli organismi dirigenti del partito in maniera lineare e trasparente, rappresenta un’occasione di confronto da non sciupare, ma va colto come opportunità per contribuire, ciascuno per il proprio ruolo e la propria funzione, a definire un nuovo orizzonte per la nostra Irpinia”.