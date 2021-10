Avellino, la Lega riapre la scuola politica con Grant Presso la sede cittadina il primo incontro venerdi 22 ottobre alle 16,30

Quarto anno di corso per "L’Accademia Federale Lega". Il segretario regionale della Lega Campania on. Valentino Grant e il senatore Ugo Grassi presenteranno la quarta edizione agli organi d'informazione venerdì 22 ottobre, alle ore 16:30, nel corso della conferenza stampa presso la sede provinciale della Lega ad Avellino, in via Stanislao Esposito 4. Illustrerà corsi e modalità di iscrizione la direttrice Fabiana Gardini.

Prima a formarsi, tra tutte le regioni italiane nel 2019, grazie all’impegno del senatore Manuel Vescovi, la scuola di politica riapre i battenti in presenza dopo due cicli svolti interamente su piattaforma digitale. Anche quest’anno i temi proposti spazieranno dalla comunicazione politica, alla psicologia del potere, dalla geopolitica agli enti locali, all’Unione Europea, alle specifiche politiche di settore. Lo scopo è la formazione di una classe dirigente per un governo dei territori consapevole dei meccanismi e delle peculiarità. Docenti universitari, esponenti della politica, professionisti e diplomatici costituiscono l’ormai consolidato team di formatori che spazierà dai temi di rilevanza nazionale a quelli di interesse locale. Tre livelli di formazione che hanno già visto il completamento del ciclo formativo dei componenti del modello pilota del 2019. Una nuova sede per le lezioni nel capoluogo campano, sempre accessibile e vicina ai collegamenti. Un sito internet consultabile ed aggiornato regione per regione, eventi di respiro nazionale e locale. L’Accademia riprende il suo corso aggregatore per tutti coloro che vogliono, conoscere, capire e cimentarsi.