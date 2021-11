Provinciali Avellino, Il Pd chiama il centrosinistra allargato Riunione con i componenti della direzione nazionale. Bordo: "Il Pd deve guidare il processo"

“In vista delle prossime scadenze elettorali che interessano il territorio irpino, con particolare riferimento alle Elezioni Provinciali del prossimo dicembre, ho ritenuto opportuno e necessario avviare un confronto interno al Partito Democratico per definire, con uno spirito unitario e di collaborazione, strategie, obiettivi e linee programmatiche. Oggi ho perciò riunito i rappresentanti istituzionali ed i componenti della Direzione Nazionale del Partito Democratico espressione del territorio irpino". Così il Commissario dem Michele Bordo in una nota a margine dell'ncontro che si è svolto ieri a via Tagliamento con Maurizio Petracca, Umberto Del Basso De Caro, Enzo De Luca, Roberta Santaniello, Rosetta D’Amelio, Franco Vittoria. Dal vertice è emersa l'unità sulla candidatura alle elezioni provinciale del sindaco di Montella Rino Buonopane. Il primo cittadino ltirpino è sponsorizzato dal consigliere egionale Petracca, ma ha ottenuto anche il placet dei vertici di Palazzo Santa Lucia, in particolare del braccio destro di de luca Fulvio Bonavitacola. Non solo. Sul suo nome c'è la convergenza anche di Enzo de Luca e Rosetta D'Amelio.

Per Bordo "L’incontro è stato proficuo e costruttivo. Nella condivisione di un approccio nuovo e che provi a superare la fase di stallo che pure si è determinata, è stata espressa da tutti la ferma volontà di rivendicare il ruolo di guida che il Partito Democratico deve necessariamente assumere, ruolo di guida che dovrà concretizzarsi in scelte e proposte che siano in linea con questa funzione che al Pd spetta, anche e soprattutto in considerazione dell’esistenza di una classe dirigente diffusa e presente in tutti i livelli amministrativi territoriali. Detto questo, il Pd ritiene condizione imprescindibile avviare un confronto che sia di coalizione con tutti i soggetti partitici e politici che si collocano nell’alveo del centrosinistra. Già da domani, perciò, avvierò i contatti per un tavolo di coalizione nell’ambito del quale definire una proposta programmatica ed organigrammatica che sia espressione del centrosinistra irpino”. conclude il commissario.