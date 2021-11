Piano di zona, il Tar sospende il commissariamento regionale. Festa esulta Il tribunale amministrativo stavolta accoglie la richiesta di sospensiva. Nel merito il 7 dicembre

Avrebbero dovuto insediarsi proprio oggi i tre commissari nominati dalla regione per il Piano di Zona ambito A5 di Avellino, ma in seguito al ricorso presentato dal Comune il Tribunale Amministrativo regionale ha sospeso il provvedimento di commissariamento concedendo la sospensiva la sospensiva. Carmine De Blasio, Maria Alfonsina Rinaldi e Giuseppe Calabrese dunque per ora non potranno esaminare le carte né entrare negli uffici, almeno non prima che si entri nel merito con la sentenza, il prossimo 7 dicembre. Il Tar, che la scorsa settimana aveva rigettato il ricorso del Comune, perché i commissari non erano ancora stati nominati formalmente, stavolta ha ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’invocata misura cautelare monocratica e ha chiesto alla Regione Campania la necessaria integrazione istruttoria.

Esulta il sindaco Gianluca Festa. L’accoglimento della sospensiva “Dimostra come abbiamo sempre agito nel rispetto delle norme nell’interesse delle fasce più deboli. Questo successo è anche merito degli uffici e degli operatori» ha dichiarato.