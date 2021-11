Servizi sociali Avellino, in consiglio regionale il voto sui commissari Al momento la triade di commissari è congelata in attesa dell'udienza di merito del Tar

Arriva in aula a Palazzo Santa Lucia il prossimo 30 novembre il caso del commissariamento del consorzio dei servizi sociali di Avellino. Il Consiglio è chiamato ad esprimesi sulle nomine di commissione, da parte della Giunta, relativa al Commissariamento dell’Ambito A04, Decreto Presidenziale n.149 dell’11 novembre 2021, esercizio dei poteri sostitutivi ex art.47 L.R. n.11/2017. Al momento la triade commissariale composta da Di Blasio, Rinaldi e Calabrese resta congelata fino all’udienza di merito che si celebrerà il prossimo 7 dicembre, dopo che il Tar di Salerno ha accolto la sospensiva chiesta dal comune di Avellino contro il commissariamento del Piano di zona.

All'ordine del giorno della seduta del 30 novembre anche il bilancio consolidato e alcune nomine. In particolare: il Consiglio Regionale si riunirà per l’esame della Delibera di Giunta regionale del 10 novembre 2021, n. 50 “Approvazione Schema di Bilancio Consolidato della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2020”, di quattro disegni di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio e per le seguenti nomine: componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Campania; Garante regionale dei diritti degli animali; un componente della Consulta regionale di Garanzia Statutaria; componenti del Collegio dei revisori dei Conti dell’Azienda regionale per la promozione del Turismo della Campania; tre esperti della Consulta regionale della Cooperazione; componenti dell’Osservatorio regionale sulla violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere; componenti dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne; componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le Reti – ACaMIR; componenti del Consiglio di Indirizzo dell’Agenzia regionale per la Promozione del Turismo della Campania, esperti nelle materie del turismo, del marketing territoriale e della comunicazione.