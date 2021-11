Provinciali, Sinistra e M5S in campo con Laboratorio Irpinia Lista dei progressisti a sostengno di Rino Buonopane candidato del centrosinistra

La Federazione Provinciale di Sinistra Italiana di Avellino parteciperà alle prossime elezioni provinciali dando il proprio contributo alla lista "Laboratorio Irpinia", composta insieme al M5s, e ad amministratori ed esperienze politiche collocate nel campo progressista. Si è realizzata la possibilità di dare vita, dopo una stagione segnata dal trasformismo, dal consociativismo, da opacità nelle quali potevano essere partorite idee come quelle relative al traforo sul Monte Partenio, ad una radicale discontinuità.

Che dovrà vivere tanto nel perimetro politico che nel merito delle scelte che dovranno caratterizzare la prossima amministrazione.

Il candidato proposto dal PD, il sindaco di Montella Rino Buonopane, dovrà essere garante di un percorso politico che senza ambiguità, libero da trasformismi ed inquinamenti, veda un'area progressista cimentarsi con la ricostruzione di una agenda politica per l'Irpinia. A sostegno di tale sfida, e dentro la lista "Laboratorio Irpinia" Sinistra Italiana propone la candidatura di due giovani amministratori, Noemi Aurisicchio e Giuseppe Pedoto, già impegnati in esperienze virtuose di amministrazione delle proprie comunità, certi del contributo che sapranno offrire in termini di idee e di passione politica.