Provinciali Avellino, De Angelis: centrodestra riparte allargando a Noi Campani Presentata “Irpinia protagonista”, sottoscritta da 90 amministratori

Il centro destra si ricostruisce partendo dall’unita’ e allargando al Centro. Presentata la lista “Irpinia protagonista”, sottoscritta da 90 amministratori di cui 55 di Forza Italia.

Ne fanno parte Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi campani, Popolo e Territorio.

"Da questi amministratori e da tutti gli amici che hanno collaborato al progetto si parte per la ricostruzione di un area, che è maggioritaria nel paese - dichiara il sindaco di Chiusano Carmine De Angelis - Bisogna necessariamente avviare un cambio di passo e non prendere in considerazione i trasformisti e i finti centristi. Una alleanza di amministratori concreti che intendono impegnarsi sui veri temi della provincia: dall’ambiente (tra le Province più inquinate d’Italia) al biodigestore, alla viabilità (in Irpinia le strade sono ridotte ad un colabrodo), alle infrastrutture alle elettrificazione e ai trasporti, passando per l’edilizia scolastica superiore, sino al coordinamento tecnico e amministrativo, con particolare attenzione ai prodotti ecogastronomici. Una piattaforma programmatica che sarà presentata nei dettagli con assi di finanziamento - continua De Angelis -, funzioni e obiettivi e che sarà fondata su problematiche reali di cui e’ competente la provincia. Si tratta di un programma unitario, concreto che non e’ alla ricerca di alleanze o poltrone ma che si batterà esclusivamente su un nuovo modo di ripensare l’allocazione delle funzioni dell’Ente, che superi anni di sprechi di risorse, una tra tante: la finta materia “turismo”. Su questo programma, leale e coerente, si vuole ricostruire in Provincia un’alleanza del merito e delle competenze priva di opportunismi o posizioni di potere" conclude Carmine De Angelis