Grassi (Lega): "In Irpinia grave isolamento ferroviario" Il senatore della Lega all'assemblea generale a Napoli con Salvini

Il Senatore Ugo Grassi è intervenuto all'assemblea generale della Lega Campania e ha parlato del grave isolamento ferroviario di cui soffre l'Irpinia: "La Lega ha presentato a questa legge di stabilità 4 emendamenti, io sono il primo firmatario, che se accolti daranno vita a una metropolitana regionale veloce per il territorio. Sarebbe una svolta epocale perché consentirebbe di raggiungere in breve tempo tutte le altre province della regione. Sono orgoglioso di appartenere a un partito che difende le infrastrutture per il sud dopo anni di disinteresse".