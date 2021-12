Aree interne e Pnrr, Petracca: "Manca regia territoriale, troppa confusione" "Non si è compresa la portata di quello che sta accadendo, servono idee per l'Irpinia"

"La presentazione dell'interessante libro di Luigi Famiglietti dedicato al rapporto tra mondo accademico ed aree interne, che si è tenuta a Castelfranci ha rappresentato un'utile occasione per una riflessione corale su quanto sta accadendo sul nostro territorio in riferimento al PNRR e anche alla Strategia Nazionale Aree Interne. Su questo terreno, devo dirlo con rammarico, si registra da un lato una certa confusione rispetto alle finalità che una pianificazione del tutto straordinaria, nata cioé per contrastare i disagi di una fase emergenziale, vuole centrare e dall'altro lato è innegabile che si sia accumulato già parecchio ritardo nell'individuare progettazioni, idee, cose da fare che siano, però, davvero centrali e rappresentino gli strumenti per cambiare realmente il volto del nostro territorio".

Così Maurizio Petracca, il consigliere regionale del Partito Democratico intervenuto a Castelfranci per la presentazione del volume “Il ruolo dell’Università per le Aree Interne - la gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali in val di Comino” a cura di Luigi Famiglietti e Margherita Interlandi. La presentazione del volume, moderata da Pierluigi Melillo direttore di Ottochannel Canale 696, è stata introdotta dal Sindaco Cresta e dal Sindaco di Aquilonia, Giancarlo De Vita, Presidente dell’Area Interna “Alta Irpinia”. E' stata una importante opportunità di dibattito per capire come gestire in maniera più efficiente servizi e funzioni comunali nell’area Snai Alta Irpinia, anche in vista dell’attuazione del PNRR e della nuova programmazione dei fondi comunitari 2021-2027.

E su questo punto Petracca si è mostrato molto critico: "Finora è mancata una cabina di regia territoriale. Quello che è stato fatto è del tutto inadeguato alla straordinarietà della congiuntura che viviamo e che rappresentata in particolare dal Pnrr. Mettere insieme un elenco di progetti per realizzare marciapiedi e rotatorie, come pure è avvenuto, non ha senso. E' la conferma che non si è compreso il senso, la portata di quello che sta accadendo. Servono idee capaci di dare nuova linfa all'Irpinia - aggiunge il consigliere dem - Le risorse, mai come in questo caso, non mancano, ma serve slancio progettuale, sono necessarie intuizioni a cui affidare nuove mission. In una parola, servono progetti. E ad avanzarli deve essere il territorio. Non si può certo immaginare che qualcuno li cali dall'alto. Non vorrei che poi ci dovessimo trovare a piangere sul latte versato..." conclude Petracca.