"Netta discontinuità con Biancardi. Vinto contro tutto e tutti" Buonopane e Petracca commentano il successo a Palazzo Caracciolo

Ha seguito lo spoglio ad Avellino Rizieri Buonopane e i primi dati che aveva non erano certo confortanti. Poi alla fine l'esplosione di gioia e l'abbraccio in piazza Libertà con amici, militanti e simpatizzanti del Pd.

“Si apre una pagina nuova, in netta discontinuità con Biancardi. A partire dal ripristino di una maggioranza e una opposizione. Se è vero che la legge genera confusione, noi non siamo affatto confusi”.

Il pd sfata così il tabù provinciali e mette un punto su chi è nel partito e chi è fuori. “Oggi si afferma il primato della buona politica. L’idea è quella di costruire una visione, entro il quale rientra tutta la comunità provinciale”.

Alla domanda su quali saranno i primi atti, sferra un attacco all'uscente Biancardi. “Vorrei sinceramente andare a rivedere tutti gli atti compiuti e firmati negli ultimi giorni, in piena campagna elettorale. Per me è una situazione paradossale, assurda e inaccettabile. Mi riferisco in modo particolare alla nomina del nucleo di valutazione provinciale avvenuta il 16 dicembre, da parte di un presidente che non lo era più”.

Su Sistema Irpinia. “Vige un principio in campo amministrativo, si salva quello che si può salvare. Evidentemente il progetto della Fondazione sarà rivalutato, quella della promozione turistica non è una competenza della Provincia, ma quello che di buono è stato fatto sarà portato avanti”.

Al suo fianco, raggiante, il consigliere regionale Maurizio Petracca. “Abbiamo vinto nonostante tutto il mondo fosse contro di noi. Questo successo vale doppio. Aveva ragione De Mita, il presidente della Provincia aveva già vinto ma non era quello scemo”