Amministrative Atripalda, Nunzia Battista sarà candidata per Piazza Grande A sostenere la professionista irpina il comitato Abc Atripalda Bene Comune

Sarà Nunzia Battista la terza candidata a sindaco di Atripalda, unica donna in campo, per il momento, a sfidare i due ex Spagnuolo: il sindaco uscente Geppino e l’ex primo cittadino Paolo.

Ieri l'ufficialità resa nota dal gruppo “Piazza Grande” la lista ispirata da Raffaele La Sala che già nel 2012 partecipò alle amministrative della cittadina del Sabato. In quella occasione Nunzia Battista era capolista. Ora Nunzia ci riprova con il sostegno in più del comitato Abc Atripalda Bene Comune, ideato da Roberto renzulli ed Ermelindo Romano.

Ecco la nota ufficiale di Piazza Grande con cui si lancia la nuova avventura elettorale.

“Le tortuose e contraddittorie vicende che concludono la deludente amministrazione Spagnuolo e dei suoi alleati o ex alleati (oggi tutti in corsa con una propria lista) ci impongono la responsabilità di una testimonianza. Per questo “Piazza Grande”, forte del consenso spontaneo di donne e uomini della nostra Città e di una azione coerente, rigorosa e riconoscibile in Consiglio Comunale e nelle Istituzioni, mentre ribadisce il suo impegno per dare ad Atripalda una guida autorevole, si ripresenta al giudizio degli elettori candidando alla carica di sindaco la dottoressa Nunzia Battista.

“Piazza Grande” fa appello a tutte le energie positive che la nostra Città è tuttora in grado di esprimere per raccogliere intorno a Nunzia Battista quanti, non rassegnati, si sentono pronti ad interpretare speranze e bisogni di una comunità che vuole rinascere”.

Anche il Comitato annuncia la decisione di sostenere la Battista con una nota:

“Il Comitato Atripalda Bene Comune ha proposto la candidatura di grande spessore per cambiare le sorti della città. Nunzia per noi rappresenta la figura ideale per portare avanti il nostro progetto civico. Una donna, una mamma, una professionista stimata ed impegnata, che ha sposato il nostro progetto con entusiasmo.

Abbiamo chiesto a Nunzia di essere alternativa insieme a noi. Gli abbiamo affidato il nostro progetto sapendo di essere alternativi e vincenti A lei abbiamo chiesto di costruire una squadra per il cambiamento, con donne e uomini capaci di dare una svolta alla città. Donne e uomini che abbiano nel Cuore lo stesso Progetto per Atripalda. Da soli non possiamo andare da nessuna parte. Sarà un cammino difficile che permetterà alle generazioni che verranno di stare meglio.

E' l'appello che abbiamo lanciato alle associazioni, alle donne e agli uomini di Atripalda Abbiamo il dovere di innescare un cambiamento, radicale e culturale, di come si intendere davvero il Bene Comune”.