Atripalda, il sindaco Spagnuolo smentisce le dimissioni "Notizie create ad arte da seminatori di zizzania professionisti"

“Non ci saranno dimissioni, non c'è alcuno strappo all'interno dell'amministrazione comunale, voglio rassicurare tutti: io resto fino all'ultimo giorno e stiamo già lavorando al progetto per Atripalda per i prossimi cinque anni”. Così Giuseppe Spagnuolo, sindaco della cittadina del Sabato, che a margine del consiglio comunale monotematico sul Parco Regionale del Fenestrelle che si è tenuto ad Avellino, chiarisce: “Quelle notizie sono state messe in giro ad arte da qualcuno che per professione semina zizzania. Non c'è nessuno strappo, stiamo solo discutendo al nostro interno come è normale che sia. Stiamo valutando la migliore proposta possibile per dare continuità all'attività amministrativa”.

Fra pochi mesi gli atripaldesi infatti saranno chiamati alle urne per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Dopo l'adesione ufficiale di Giuseppe Spagnuolo al Partito democratico non sono mancate polemiche interne alla giunta in particolare con gli alleati centristi.