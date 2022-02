Il sindaco Festa e 17 consiglieri fuori dal PD. Bordo cancella le tessere La decisione e l'ufficialità in serata con delibera

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa è ufficialmente fuori dal Partito Democratico. La decisione è arrivata con atto ufficiale del commissario Michele Bordo, con la delibera numero 7 diffusa in serata, dopo aver accolto ricorso della Commissione provinciale per il Congresso, presentato ieri alla Commissione regionale di Garanzia del Pd Campania. Fuori dal PD e tessere annullate per Festa e 17 amministratori cittadini.

Antonio Cosmo, Giovanni Cucciniello, Teresa Cucciniello, Antonello De Renzi, Elia De Simone, Francesca De Vito, Gianluca Gaeta, Antonio Genovese, Diego Guerriero, Ugo Maggio, Marianna Mazza, Laura Nargi, Giuseppe Negrone, Luigi Preziosi, Mario Spiniello, Jessica Tomasetta, Giovanna Vecchione. “Notificato per conoscenza all’Organo commissariale del PD Avellino, con il quale si chiede la cancellazione dall’anagrafe degli iscritti e dall’Albo degli elettori del PD di diciotto Amministratori comunali della citta' di Avellino, in quanto ricadenti nella fattispecie indicata all’art. 4, comma 9, dello Statuto del PD; verificato che i suddetti cittadini ricoprono attualmente la carica di Amministratori comunali e sono aderenti a Gruppi consiliari diversi da quello del Partito Democratico”.