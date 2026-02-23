Elezioni Provinciali Pd, ecco la lista del Pd

In vista del turno elettorale valido per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino che si terrà il prossimo 15 marzo, il Partito Democratico di Avellino ha depositato questa mattina presso gli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Avellino una lista composta da dodici candidati.
La lista è così composta:
Laura Cervinaro, consigliere comunale di Ariano Irpino
Luigi D’Angelis, consigliere comunale di Cairano
Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda
Francesco Capuano, consigliere comunale di San Martino Valle Caudina
Rocco D’Andrea, consigliere comunale di Lioni
Barbara Evangelista, consigliere comunale di Mercogliano
Umberto Iovino, consigliere comunale di Lauro
Maria Magistro, consigliere comunale di Pago del Vallo di Lauro
Francesco Pepe, sindaco di Montecalvo Irpino
Gabriele Santoro, consigliere comunale di Sant’Angelo dei Lombardi
Agnese Vietri, consigliere comunale di Mirabella Eclano
Annalisa Zaccaria, consigliere comunale di Sant’Angelo a Scala