Elezioni Provinciali Pd, ecco la lista del Pd

Sindaci e amministratori in lizza

Avellino.  

 In vista del turno elettorale valido per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino che si terrà il prossimo 15 marzo, il Partito Democratico di Avellino ha depositato questa mattina presso gli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Avellino una lista composta da dodici candidati.

 

La lista è così composta:

Laura Cervinaro, consigliere comunale di Ariano Irpino

Luigi D’Angelis, consigliere comunale di Cairano

Marcantonio Spera, sindaco di Grottaminarda

Francesco Capuano, consigliere comunale di San Martino Valle Caudina

Rocco D’Andrea, consigliere comunale di Lioni

Barbara Evangelista, consigliere comunale di Mercogliano

Umberto Iovino, consigliere comunale di Lauro

Maria Magistro, consigliere comunale di Pago del Vallo di Lauro

Francesco Pepe, sindaco di Montecalvo Irpino

Gabriele Santoro, consigliere comunale di Sant’Angelo dei Lombardi

Agnese Vietri, consigliere comunale di Mirabella Eclano

Annalisa Zaccaria, consigliere comunale di Sant’Angelo a Scala

