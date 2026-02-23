Calitri, furti a raffica nelle aziende agricole: rubati prosciutti e trattori Gli imprenditori sonio pronti ad installare le telecamere

di Paola Iandolo

Raffica di furti in Alta Irpinia. Nel mirino le aziende agricole. I malviventi hanno preso di mira i mezzi gommati. Nelle ultime settimane sono stati portati a segno tre colpi ed è appena stato registrato un ulteriore tentativo andato a vuoto in quanto l'allarme scattato nel cuore della notte ha messo in fuga i malintenzionati. I comuni coinvolti sono in particolar modo Calitri e Lacedonia. Nel primo caso il furto del trattore è avvenuto in Contrada Macchiurso, a seguire è stata colpita un'altra azienda agricola in Contrada Angeledda.

I malviventi si sono introdotti in un garage dove erano appesi ad essiccare dieci prosciutti. Per un totale di circa 40 kg di salumi, le carni già stagionate erano conservate nel locale annesso all'abitazione. Il danno economico è ancora in corso di quantificazione. Intanto i mezzi agricoli gommati sono considerati più facili da spostare e rivendere, a renderne più complessa la tracciabilità. Il valore dei trattori rubati si aggira intorno a 50.000 euro.

Intanto tra gli imprenditori agricoli dell'Alta Irpinia cresce la preoccupazione. Le aziende sono in fermento, c'è chi sta predisponendo nuovi impianti di videosorveglianza. Le forze dell'ordine mantengono alta l'attenzione, mentre l'intero comprensorio si interroga su come arginare un fenomeno che colpisce in modo diretto il cuore produttivo del territorio.