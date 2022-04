Amministrative: il 12 giugno al voto 90 comuni in Campania, 14 in Irpinia Tredici i comuni con oltre 15mila abitanti in Campania che potranno andare al ballottaggio

di Simonetta Ieppariello

Ci sono i 5 referendum approvati dalla Corte Costituzionale. Al voto la legge Severino, la separazione delle carriere, la custodia cautelare durante le indagini, riforma del Csm e l’equa valutazione dei magistrati.