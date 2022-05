"Moro epigono del Centrosinistra, ora ricostruiamo sul suo eesempio" Al Circolo della stampa confronto sulla figura dello statista e sul suo pensiero politico

Il Centro Studi "Giuseppe Dossetti" di Avellino ha organizzato, presso il Circolo della Stampa di Avellino, l'incontro "Tempi nuovi si annunciano: la modernità di Aldo Moro", occasione per un confronto sulla figura di Aldo Moro e sul suo pensiero politico, ancora oggi quanto mai attuale.

Per il segretario Pd Nello Pizza "bisogna ricostruire l'asse Pd-5 Stelle-sinistra decisivo per la vittoria di Buonopane alla Provincia, non possiamo sprecare altro tempo verso le amministrative. Al Pd spetta il compito di tale costruzione, essendo il partito di riferimento in questa provincia, Moro è stato l’epigono del centrosinistra, intuì per primo la necessità di un dialogo tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana, un messaggio di grande attualità".

"L’insegnamento di Moro è quello di ragionare, confrontarsi sui problemi partendo dai valori – gli fa eco Antonio Limone, Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. I grandi momenti di frantumazione dei valori come quello che viviamo meritano una riflessione politica che parta proprio da Moro. Da lui tanti insegnamenti alla base della convivenza sociale".