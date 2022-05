Ciampi(M5S): "Cancellare Superbonus equivale a frenare sviluppo edilizia" Il consigliere regionale: "Si rischia di compiere passi indietro nel processo di ripresa del paese"

"Smantellare la misura del Superbonus, fortemente voluta dal Movimento 5 stelle e che ha fatto ripartire l'economia in un momento di crisi drammatico per la Campania e per il Paese, equivale a consegnare la riqualificazione del patrimonio edilizio nelle mani delle poche grandi aziende, escludendo la quasi totalita' delle medie e piccole imprese del settore dell'edilizia. Non e' certamente eliminando una misura che funziona che verranno estirpate truffe e malversazioni".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Campania Vincenzo Ciampi, a margine di un incontro con il segretario del Cna (la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) di Avellino, Berardo Pesce. "Le imprese che partecipano al mercato della riqualificazione edilizia in Italia sono oltre 750mila - ha sottolineato Ciampi - mentre quelle che detengono la qualificazione Soa sono meno di 20mila. Cna e Confartigianato ritengono che estendere al settore privato un sistema pensato per i lavori pubblici non ha nulla a che vedere con la qualificazione delle imprese".

Le associazioni di categoria - ha proseguito Ciampi - chiedono una legge che riconosca il profilo professionale delle imprese edili. Si rischia di vivere una contraddizione e di compiere passi indietro nell'ambito di un processo di ripresa ben avviato. Nella sostanza, si abbandonano le piccole imprese impegnate nel 110 per cento, piuttosto che aiutarle a qualificarsi". "Il pianeta Superbonus - ha concluso il consigliere regionale - puo' invece costituire una filiera di professionisti e imprese che possono realmente partecipare all'innovazione del settore edilizio, in direzione della transizione ecologica. E il Movimento e' in sintonia con chi vuole che questo Paese funzioni".