Elezioni: ricusata la lista insieme per Flumeri capeggiata da Michele Ciasullo Provvedimento della prefettura dopo la documentazione esaminata dalla commissione elettorale

Ricusata la lista Insieme per Flumeri a sostegno del candidato sindaco Michele Ciasullo, sfidante dell'uscente Angelo Antonio Lanza che al momento corre da solo.

La commissione elettorale, esaminata la documentazione relativa alla presentazione della lista in questione ha rilevato che le sottoscrizioni dei presentatori della lista sono state apposte su tre fogli privi del contrassegno di lista e dell'indicazione del nome e cognome dei candidati, fogli non materialmente collegati, neppure tramite timbri e congiunzione. "Sebbene in calce agli stessi è stata apposta l'attestazione di autenticità delle firme, non emerge l'effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito all'identità dei candidati e alla conoscenza certa del simbolo della lista."

Nel dettaglio: "La lista reca il contrassegno: cerchio contenente profilo del paese di Flumeri in varie tonalità di colore, edificio storico e due sagome, un anziano ed un ragazzo. La parte superiore è caratterizzata da due lunette, bianca e gialla. Nella lunetta gialla è riportata la scritta "Insieme per Flumeri" in colore verde e formattazione in maiuscolo."

Nessuna nota ufficiale fino a questa momento diramata dal candidato sindaco Michele Ciasullo dopo la delibera.