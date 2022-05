Il Dossier Alta Irpinia torna all'attenzione di De Luca. Incontro con i sindaci Dopo la visita al Moscati e a Montoro il Governatore riceverà i 25 sindaci del Progetto Pilota

Irpinia in primo piano oggi nell’agenda del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Dopo la visita ufficiale in mattinata all’ospedale Moscati di Avellino per visionare il robot chirurgico all’avanguardia e l’Oncoematologia, e a Montoro alla frazione Torchiati in via IV dove ci sarà l’apertura ufficiale del Centro Anti Diabete, il presidente della Regione Campania riceverà a Santa Lucia i 25 sindaci del Progetto Pilota Alta Irpinia. Una partita, quest’ultima, da chiudere velocemente se non si vuole rischiare di perdere i fondi già stanziati ma anche da rilanciare alla luce delle nuove risorse del Pnrr. Diverse le questioni ancora aperte a cominciare proprio dalla sanità e dal ruolo dell’ospedale Criscuoli Frieri di Sant’Angelo dei Lombardi da mettere in rete con le altre strutture sanitarie del territorio che sconta una grave carenza di organico. Poi la rete museale e culturale e i progetti per la forestazione e la zootecnia con uno sguardo al rilancio dei borghi in chiave sostenibile e smart. L’obiettivo è presentarsi in Regione con un pacchetto di proposte concrete anche per segnare il passo rispetto alla vecchia governance,. Dopo la nascita di un nuovo soggetto aggregativo (convenzione) ed un nuovo capofila (comune di Aquilonia) i sindaci si dicono pronti per una nuova sfida di rilancio e di rinnovo dell’azione di sviluppo intrapresa.