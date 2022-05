Scomparsa De Mita: La rinascita rinvia comizio pubblico a Grottaminarda Politica in lutto in Irpinia

Il comitato elettorale della Lista “La rinascita” per Grottaminarda, nel rinnovare il cordoglio per la scomparsa del Presidente Ciriaco De Mita, ha deciso di rinviare il comizio pubblico previsto per domani domenica 29 maggio a data da destinarsi.

L’altro ieri tutti berlingueriani, ieri tutti demitiani a postare commenti e foto dimenticandosi le traversie subite da entrambi all’interno del proprio partito per eliminare l’anomalia della conventio ad excludendum e superare la democrazia bloccata che si era creata nel nostro Paese. Davanti alla morte il silenzio è d’oro e si partecipa con umiltà al dolore che ha colpito i familiari e l’Irpinia intera, ci sarà un’altra occasione per fare la sfilza dei “personaggetti” che lui mirabilmente disegnava.

Qui non si pretende di ricostruirne la storia ma va sottolineata “La grande lezione che lascia Ciriaco De Mita è che non si può fare politica senza avere una visione generale, sia dello stato democratico che della società. Non si può parlare solo di economicismo come sta purtroppo accadendo.

Un uomo timido eppure severo, lucidissimo eppure appassionato, colto eppure attento a ogni sfumatura della sensibilità e della politica popolare cercò di cambiare il suo partito e di restare fedele a se stesso e alla sua