Grottaminarda, tutto pronto per il voto di domani 7745 i cittadini chiamati alle urne. Le info per le operazioni elettorali

Sono 7745 i cittadini di Grottaminarda chiamati al voto per la tornata elettorale di domani, domenica 12 giugno 2022 (3842 maschi e 3903 femmine);

6451 i votanti escludendo gli AIRE, ossia i residenti all’estero, dei quali 3270 femmine e 3181 maschi.

Si vota dalle 7:00 alle 23:00.

Lo spoglio per i 5 quesiti referendari avverrà alla chiusura dei seggi, mentre quello per le elezioni amministrative a partire dalle ore 14:00 di lunedì 13 giugno.

La macchina organizzativa del Comune di Grottaminarda è attiva. Predisposti i seggi ed aperti gli uffici per il rilascio degli ultimi certificati elettorali per quanti li hanno smarriti o hanno esaurito gli spazi. Sarà possibile farne richiesta anche nella giornata di domani presso l’Ufficio Elettorale che rilascerà un attestato provvisorio utile solo al voto del 12 giugno.

Per quanto riguarda, invece, il rilascio delle certificazioni per gli elettori fisicamente impediti, il medico designato dall’Asl sarà disponibile anche domani mattina dalle 8:00 alle 13:00 presso la sede del Presidio Sanitario in via Flammia.

9 in tutto le Sezioni, 8 presso l’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino ed la numero 9 presso la Scuola dell’Infanzia di Carpignano.

Seggi insediati per tutti gli adempimenti di rito dalle ore 16:00 di oggi e presidiati dalle forze dell’ordine.

Per quanti dovessero avere difficoltà a raggiungere il Seggio elettorale c’è la piena disponibilità dei volontari della Pubblica Assistenza Grottaminarda ad accompagnarli, basta chiamare lo 0825 445200 oppure il 342 1605998.