Vignola: Auguri al nuovo sindaco. Saremo opposizione attenta al bene di Solofra Le dichiarazioni del sindaco uscente del comune irpino

"Cari solofrani, ho ritenuto doveroso restare in silenzio subito dopo l'esito elettorale, per lasciare spazio ai vincitori di queste elezioni amministrative.

A risultato appena acquisito, ho immediatamente rivolto i miei auguri di buon lavoro al Sindaco Nicola Moretti, auguri che rinnovo pubblicamente. In democrazia si vince e si perde ma innanzitutto esiste il rispetto per le istituzioni e l’interesse primario della comunità.

Il mio saluto commosso va a tutti voi cari solofrani, per il cammino fatto insieme in questi dieci anni e per l'immensa gioia che mi avete dato: essere stato, con orgoglio, il primo cittadino di questa meravigliosa Città. Un ringraziamento di cuore a tutti i miei collaboratori, a tutti coloro che mi hanno affiancato al governo della Città.

Un decennio nel corso del quale abbiamo affrontato emergenze e difficoltà ma nel quale abbiamo riprogrammato il futuro di Solofra. Sono tante le sfide che abbiamo davanti ma il lavoro fatto in questi anni restituisce alla nuova Amministrazione una istituzione Comune trasparente, seria e rigorosa, una nuova ed efficiente macchina amministrativa, una solidità finanziaria ed economica, una nuova città con il piano urbanistico comunale, diverse opere pubbliche già in cantiere.

Sono sicuro che, chiusa la parentesi elettorale, la nuova Amministrazione, nell'interesse della comunità, saprà fare tesoro di quanto di buono ereditato dalla nostra esperienza.Per quanto ci riguarda, il popolo di Solofra ha deciso che il nostro posto, per i prossimi cinque anni, deve essere tra i banchi dell’opposizione. Interpreteremo questo ruolo con il rigore e la serietà di sempre, controlleremo l'attivita' amministrativa a garanzia dei cittadini, saremo il pungolo della nuova Amministrazione senza mai rinunciare alla proposta, con disponibilità al dialogo e al confronto. Lavoreremo sempre e comunque nell'interesse dei cittadini.Illnostro impegno per Solofra, fuori e dentro Palazzo Orsini, continuerà.

Un forte abbraccio ad ognuno di voi.". Così il sindaco uscente di Solofra Michele Vignola in un post su facebook.