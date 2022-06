Avellino. Il Consiglio boccia l'aumento Irpef solo per i redditi alti La consigliera Spezia salva ancora una volta la maggioranza Festa

La maggioranza Festa si salva ancora una volta in Consiglio comunale, grazie al voto della consigliera della Lega Monica Spiezia. Tante assenze tra i banchi della maggioranza che in ogni caso sulle tasse tira dritto per la sua strada e il consiglio boccia l'aumento dell'IRPEF solo per i redditi alti. Crede nelle possibilità di risanare i conti con il Patto col Governo, dopo le rassicurazioni arrivate dall'assessore Cuzzola per il quale va innalzata l’aliquota. Non passa la proposta del consigliere di minoranza Francesco Iandolo di esenzione Irpef sotto i 50mila euro tn apertura il consiglio ha scoltato l’in?formativa dell’assessore all’Ur?banistica Emma Buondonno, e degli agronomi Maurizio Petrillo e Luca Battista, sul Piano del Verde, che ora va al vaglio della Regione.