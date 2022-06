Pd Avellino, nessuna rimozione: i tre vicesegretari sono in carica La nota della segreteria provinciale del Partito. A giorni le deleghe

Rispetto ad alcune notizie di stampa diffuse questa mattina la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Avellino ribadisce come queste facciano riferimento a ricostruzioni totalmente errate, completamente infondate e non aderenti alla realtà.

Segnatamente, infatti, non c’è stata alcuna rimozione dei tre Vice Segretari Provinciali che restano normalmente in carica. La loro nomina, infatti, è stata legittimata dal passaggio in assemblea provinciale lo scorso 18 marzo. Ed è per questo che una loro eventuale rimozione avrebbe necessitato di uguale procedura.

Nei giorni scorsi, è giusto ricordare, il Segretario Provinciale Nello Pizza ha provveduto a nominare, come sua prerogativa, la Segreteria che lo affiancherà e che integra l’assetto già definito in questi mesi che vede la presenza dei tre Vice Segretari e delle figure del coordinatore della Segreteria, del responsabile Enti Locali e del responsabile dell’organizzazione.

A giorni, come pure è stato detto, il Segretario Pizza attribuirà ai componenti della Segreteria Provinciale le deleghe e quindi i campi di azione e le competenze di ciascuno