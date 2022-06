Rossano: "Ad Avellino la Lega appoggia Festa. Grave il silenzio di Vecchia" La nota del coordinatore provinciale del partito di Gianluigi Paragone, Italexit

“Le scelte della giunta Festa al comune di Avellino oggi trovano l’appoggio anche della Lega ”. A parlare è il coordinatore provinciale di Italexit, architetto Claudio Rossano che prosegue: “In consiglio comunale ad Avellino la rappresentante della Lega, Monica Spiezia, sostiene quella che ad oggi è a dir poco una traballante maggioranza guidata dal Sindaco Festa. Solo grazie al voto della rappresentante della Lega è stato infatti possibile approvare un importante documento contabile e la variante al regolamento edilizio comunale in tema di canne fumarie. Senza il voto favorevole della Lega in città si sarebbe appalesata una difficoltà evidente nella maggioranza che sostiene le scelte operate dalla giunta Festa. Una vicenda, una scelta, sulla quale ritengo gravissimo il silenzio della nuova dirigenza provinciale della Lega guidata da Vecchia. Ad Avellino la Lega dunque sostiene la giunta Festa, un po’ come il partito di Salvini a livello nazionale appoggia il governo Draghi”.