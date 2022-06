Enoturismo in Campania, Petracca (Pd): "Necessaria una legge" Presentata una proposta di legge regionale per colmare il vuoto normativo

L’enoturismo rappresenta un’attività sempre più importante per i flussi che riesce ad attivare e per gli ambiti che fa dialogare, dall’agroalimentare al turismo, dalla ricettività al commercio. Ecco perché in Campania si avverte l’esigenza di una disciplina che stabilisca in maniera rigorosa i termini di quest’attività, gli operatori che possono svolgerla, le modalità di svolgimento ed anche gli aspetti eventualmente sanzionatori.

Lo sostiene con convinzione il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Petracca che ha raccolto in questo senso una richiesta che arriva dagli stessi operatori.

"L’enoturismo rappresenta un’opportunità per tutti i territori vocati alla vitivinicoltura in Campania - continua il consigliere dem irpino - , in particolare per le aree interne dove si contano numerosissime produzioni di qualità. Quest’attività, inoltre, consente di valorizzare anche altre produzioni del nostro patrimonio agroalimentare. E’ ovvio il ritorno in termini turistici per quei pezzi di territorio dove si concentrano le aziende vitivinicole, le cantine e tutti quegli operatori che potranno svolgere l’attività enoturistica. Si arricchirà ulteriormente l'offerta turistica regionale e si favorirà anche la destagionalizzazione con un tassello che fa registrare incrementi sempre più significativi in termini economici ed occupazionali. L’auspicio è che in tempi rapidi si possa arrivare all’approvazione del testo attraverso il coinvolgimento del Consiglio Regionale, in Commissione prima ed in Aula poi".