Grant (Lega): "Ottimo lavoro sulle liste. Dobbiamo riscattare le aree interne" Il segretario regionale del Carroccio ha presentato i candidati in Irpinia

"Sulle liste abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo assicurato, a tutti gli uscenti, una posizione eleggibile. Abbiamo dato la possibilità al territorio di far correre i propri rappresentanti, candidando tutti i consiglieri regionali e dando spazio alla società civile e a tante donne".

Cosi il segretario regionale della Lega Valentino Grant che ad Avellino ha presentato i candidati del Carroccio per Camera e Senato.

"Avellino ha avuto la sua rappresentanza, sia al Senato che alla Camera, in posizioni molto importanti, proprio perché noi crediamo anche in queste province che, per molti anni, sono sempre state emarginate e, soprattutto, sottoposte a uno strapotere di alcuni politici locali. Noi abbiamo una mentalità completamente differente: il politico deve stare a disposizione della comunità, non deve essere il contrario".

“Sono personalmente convinto che qui il centrodestra farà un ottimo lavoro" - ha proseguito Grant. "Sarà un risultato importante a trazione Lega: lo sentiamo nell'aria, dalle persone che ci chiamano e ci chiedono il programma. Vogliamo, innanzitutto, restituire vivibilità alle aree interne, troppo spesso dimenticate.

"Il nostro lavoro - ha concluso - è proprio quello di dare alle aree interne la stessa possibilità della grande città. Questa è la nostra parola d'ordine. Purtroppo, la legge elettorale ha penalizzato ancor più le aree interne, perché non consente di avere tanti rappresentanti territoriali. Bisogna presidiare le aree interne e non emarginarle”.