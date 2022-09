Mari deputato di Verdi - Sinistra Italiana: Grazie al collegio Avellino-Salerno "C'è bisogno di sinistra vera e rinnovata"

"Ringraziamo di cuore i compagni, le compagne e i cittadini che con il loro spontaneo consenso elettorale alla lista “Alleanza Verdi-Sinistra Italiana” hanno anche concorso ad eleggere il candidato del nostro Collegio, Franco Mari, Dirigente storico e originario di Montoro, Deputato al Parlamento".

Così in una nota di ringraziamento il coordinamento della Valle del Sabato dell'alleanza Verdi - Sinistra italiana.

"Un risultato ottenuto grazie alla determinante affermazione della nostra lista in Irpinia dove, anche per il prezioso contributo offerto dai nostri candidati e dalle nostre candidate, si sono registrate le percentuali più alte della Campania e tra le prime del Mezzogiorno. Il nostro intento è quello di diventare un riferimento attraverso il quale potremo dar vita a una seria e visibile rappresentanza territoriale, sia istituzionale che organizzativa, rinnovata nelle sue forme partecipative, a partire dalla nostra Valle del Sabato, dove sono aperte tante delicate vertenze di natura sociale, ambientale e democratica".

"C’è bisogno di Sinistra - continua - , di una vera e rinnovata, che sia espressione non più di un retaggio ideologico ma di valori, bisogni e sensibilità plurali, che devono coinvolgere quanti si sentono spinti da un’idealità ma anche semplicemente dal bisogno di trovare dei riferimenti credibili. Più forti per essere utili e determinanti nel costruire finalmente un campo progressista unitario, che sappia trarre lezione da quanto accaduto, che viva tra la gente e per la gente rinunciando ai salotti esclusivi, alle solitudini telematiche e alle militanze interessate. Occorre riscoprire il piacere e il dovere della politica pulita , dell’incontrarsi, del ragionare, del favorire una coscienza critica per le giovani generazioni, per creare una nuova classe dirigente nelle diverse realtà preparata e capace di trasmettere un’educazione al buongoverno e predisporsi a una difesa di queste comunità sempre più lasciate sole. La Destra non si sconfigge con improvvisati cartelli elettorali ma facendo crescere giorno per giorno una cultura politica nuova e un ritrovato sentimento di partecipazione popolare" conclude la nota