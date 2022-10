Trentennale della morte di Barra, gli ex Dc si ritrovano al Carcere Borbonico E Gargani annuncia una fondazione per Ciriaco De MIta

Una reunion degli ex Dc nel ricordo di Vincenzo Barra, uno dei fondatori assieme a Fiorentino Sullo della Democrazia Cristiana in Irpinia, senatore e presidente della Provincia di Avellino. Nel trentennale della morte Nicola Mancino, Giuseppe Gargani, Ortensio Zecchino, Enzo De Luca si sono ritrovati al carcere borbonico, affidando idealmente il testimone alle generazioni più giovani. “Avevamo dimenticato una persona che ha dato tanto alla nostra provincia. Lui ha rappresentato questo territorio con una attività politica e anche come controllore. Ricordiamolo come esponente di una classe dirigente che si contrappone a quella attuale. Il ricordo di barra ma anche il primo incontro senza De Mita in un clima di profonda tristezza e Gargani annuncia la nascita di una fondazione per ricordare proprio l'ex premier. Inevitabile poi un commento su Matteo Piantedosi, nuovo ministro dell'interno. “Figura di grande spessore, è un irpino che fa onore all’Irpinia”.