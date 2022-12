Urbact, il sindaco Festa a Bologna "Orgoglioso di raccontare i nostri risultati" Il sindaco di Avellino parla di sviluppo, ambiente e turismo

"Oggi sono a Bologna per l’evento conclusivo del progetto Urbact che ci vede protagonisti insieme alle principali realtà d’Italia sui temi dell’Ambiente, della Cultura e della Sostenibilità ". Così il sindaco di Avellino Gianluca Festa.

"Qui a Bologna mi sono fatto portavoce dello straordinario lavoro portato avanti dal Settore Strategico Europa del Comune di Avellino che in questi tre anni ha delineato insieme a tante realtà del terzo settore quegli asset strategici su cui punteremo nei prossimi mesi per la promozione, lo sviluppo e il rilancio turistico della città di Avellino e della sua Area Vasta.

Sono orgoglioso di essere qui in qualità di Sindaco della mia comunità per trasferire le buone pratiche che in questi anni abbiamo messo in campo in materia di inclusione sociale, sostenibilità ambientale e valorizzazione culturale e per annunciare i prossimi step che faremo a partire, proprio, dai Mercatini di Natale Green che stanno prendendo corpo nel cuore di piazza Libertà.".